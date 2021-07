Nintendo switch + 2 Spel inkl. tillbehör

Säljer en Nintendo switch som är mer eller mindre oanvänd.

Det som ingår:

Nintendo Switch

2 par joy-cons (1 par röda, 1 par gråa)

Svarta bakdelarna till joy-cons

Handkontrollsgrejen för joycons

Docka

Laddare

The Legend of Zelda Breath of the Wild

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition

Samsung microSD EVO - 128GB

Förbehåller mig att sälja till den jag vill osv. föredrar upphämtning.