Asus RT-AC5300 + RT-AC87U + RT-AC66U + UniFi AP AC PRO

Alla routrar fungerar 100% felfritt, inga konstigheter eller lösa antenner/knappar om inte annat anges. Asus routrar är extremt enkla att konfigurera med hjälp av Asus mobilapp. "Next, next, next, klart".

Asus RT-AC5300

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3422061

En av Asus topp-modeller som kostade runt 4k ny. Pris: 1800?

Asus RT-AC87U

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2767056

Kompetent router som funkar i hus med 2 våningar om den placeras på ett bra sätt. Pris 800?

Asus RT-AC66U

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1291082

Bra router för lägenhet eller kanske radhus. Jag har behövt limma fast power-knappen, så enda sättet att stänga av den är att dra ut sladden, men det är inget som påverkar funktionen av routern över huvud taget.

Pris 400?

Ubiquiti UniFi AP AC PRO

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3348260

Suttit i min grannes hus, har inte använt denna själv men vet att den fungerar 100% felfritt. Pris = bud.