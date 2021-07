Dell Xps 13,3" 2-in-1 7390

Tänkte kolla intresset för min laptop för jag ska byta till gaming laptop istället. Den är i mycket bra skick. Är andra ägaren till den. Bara att höra av sig om man undrar nåt mer. Den är inköpt 2020-01

Specs:

10th Generation Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 Processor (8MB Cache, up to 3.9 GHz) 1

13.4" 16:10 UHD+ WLED Touch Display (3840 x 2400) 1

Palmrest for 82 key 1

Platinum Silver, Black interior 1

Shipping Docs - English, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Spanish 1

Intel(R) Core(TM) i7 Processor Label 1

XPS13 Shipping Material - Direct 1

32GB 3733MHz LPDDR4x Memory Onboard 1

1TB PCIe NVMe x4 Solid State Drive Onboard 1

Power Cord (European) 1

E5 45W Type-C Power Adapter (Small Form Factor) 1

4-Cell, 51WHr (Integrated) 1

Dell Adapter USB-C to USB-A 3.0 1

Intel(R) Iris(R) Plus Graphics 1

Killer AX1650 (2x2) built on Intel WiFi 6 + Bluetooth 5.0 1

Internal Nordic Multi-Lang Backlit Keyboard

Det ingår ProSupport tills nästa år som innebär att är det nåt fel så är det bara att ringa Dell.

Tänker att man slänger iväg ett bud om man är intresserad. Säljer till vem jag vill osv