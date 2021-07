3070 i7 8700k 5GHZ 16GB 1TB PCI VattenKyld

Vattenkyld Dator som är extremt tyst och är väldigt sval!

ASUS EKWB GeForce RTX 3070 10GB vattenkyld

I7 8700K 6 Kärnor 5GHZ

16GB ram

2x 500gb samsung 950 PRO PCI SSD Raid (1TB) 3500MB/Sekunden

ASUS ROG MAXIMUS X Hero

Pump: EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWM D-RGB - Plexi (Flow Rate 1,500 Liter/Hour)

1st 360mm Radiator 3 fläktar be quiet

1st 240mm Radiator 4 fläktar be quiet

1st 120mm Radiator 2 fläktar be quiet

Finns att hämta i Centrala Göteborg

Kvitto finns på alla delar, endast 4-5 månader gammal!