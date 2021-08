Grafikkort gtx970 och vattenblock

Då jag nu har gått igenom en del av det jag köpte av shioban

Så säljs vissa saker vidare med hans godkännande

Kan skickas eller avhämtas

Zotac gtx 970 funktionstestat OK bud från 300kr

Svart vattenblock till gtx970 läcktestat OK behöver nya pads inga skruvar ingår bud

Genomskinligt vattenblock till gtx970 läcktestat OK behöver nya pads skruvar ingår. Bud

Semitransparent vattenblock till fc680 gtx+ läcktestat OK kanske perfekt för någon ghettomod. Bud