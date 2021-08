12st Gameboy spel

Hittade min gameboy när jag städade, med följande spel.

* Tetris

* Final Fantasy Legend

* Kung Fu Master

* Gargoyles

* Marus Mission

* Deadheat Scramble

* Kwirk

* Fortress of Fear

* Golf

* F-1 Race

* Mickey's Dangerous chase

* In your face

Kan även skicka med 2 trasiga Gameboys, vet inte vad felet är, i den ena har ett batteri gått sönder och runnit ut syra eller vad det är.

kom med bud och så säljer jag till den jag vill om jag vill.

Träffas vi inte f2f så får köparen betala frakt och betala innan jag skickar.