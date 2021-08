LG OLED B7 med viss inbränning

Har en 55" LG OLED B7 som använts som spelskärm i 2år innan jag bytte till en B9.

Den har viss inbränningar som syns när man använder Paint och kör en och samma färg over hela skärmen, försökt att fotografera det så bra det går. Då det inte finns garanti så går det inte att åtgärda via LG. Men det kan vara så att man kan få bort en del genom att köra den igenom diverse pixel refresh program etc. Inget jag orkat trixa med då det inte störde mig vid användning.

Bildkvalitén är suverän och jag ser inte någon skillnad på denna och min 55" B9.

Den klarar 120Hz vid 1080p (4:4:4) och 60Hz för 4k (4:4:4).

Bild 1: Syns ytterst lite

Bild 2: Syns ej

Bild 3: Vid en total Gul/Röd bakgrund syns det mest.

Bild 4: Vid vanlig användning är det svårt att uppmärksamma övh om du inte aktivt letar efter det.

Säljes för 3000:- as is. Du får inspektera själv på plats.

Köptes på Hifiklubben i Stockholm vid 2018 för 16k.

Den är i fullt fungerade skick och har grym bild. Kan tänka mig att den är perfekt för barnens lekrum, eller om du inte stör dig på inbränningen som vanlig spelskärm/vardagsrumsTV. Som sagt, inbränningen kanske går att fixa på något vis men jag har inte haft tid mer än att köra TV:ns egna pixelrefresh i några omgångar vilket gav 20% förbättring.

I och med inbränningen så säljerjag den därför för 3000:- eller bud i as is skick!

Skickas ej, endast upphämtning i Stockholm, Stora essingen.

Originalkartong saknas vilket gör att du behöver nog ta med bubbelplast/filtar. Får plats utan problem i en kombi bil.

Mvh

Sebastian