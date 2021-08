Intressekoll Huawei MateBook X Pro (2020) , i7/16GB/1TB/13.9" 3K2K IPS

Intressekoll.

Huawei MateBook X Pro 2020 dark gray.

Kartong finns ej kvar. Mycket bra skick / near mint.

Se nedan för spec:

Screen 13.9 inch, 3000 x 2000 px, 3:2 aspect ratio, IPS, touch, glossy, JDI LPM139M422A panel

Processor Intel Comet Lake Core i7-10510U CPU, 4C/8T

Video Intel UHD 620 + Nvidia MX250 (GeForce 446.14)

Memory 16 GB LPDDR3 2133 MHz dual-channel (soldered)

Storage 1 TB M.2 NVMe SSD (80 mm – Samsung PM981 MZVLB1T0HBLR-00000)

Connectivity Wireless 5 AC (Intel AC 9560) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0

Ports 1x USB-A 3.0, 2x USB-C with Thunderbolt 3, mic/headphone

Battery 56 Wh, 65W USB-C charger

Size 304 mm or 11.96” (w) x 217 mm or 8.54” (d) x 14.6 mm or 0.57” (h)

Weight 2.93 lbs (1.33 kg)+ .44 lbs (.2 kg) charger and cables, EU version

Extras backlit keyboard, HD webcam, quad speakers and quad microphones, finger sensor in the power button, ports adapter included

Jag fick en annan dator på jobbet så har egentligen aldrig haft behov av denna, den har mest bara stått, så tänkte kolla om det fanns intresse av köp. Ville ge till syrran som ska börja plugget, tänkte Mac är lämpligare för grafiker. (Har du M1 Mac Air är byte intressant!)

Bra byggd, bekväm 3:2 skärm, schyssta högtalare.. bra specar, stor ssd.. nackdelen är webcam sitter lågt, men å andra sidan slipper man tejpa för den och får tunnare kanter på skärmen

Riktpris från 7000:-

Hämtas helst innerstan men kan även tänka mig skicka den.

Svara i tråden, PM:a inte!