Hörlurar, mus, hårddisk! Lite allt möjligt - OANVÄNT!

Hej!

Här säljer jag lite prylar jag fått skickat till mig men som jag inte använt. Vissa saker kan vara uppackade för fotografering, men inget är använt.

Turtle Beach Recon 500 - Har två av dessa. 500kr/st + frakt

Roccat Syn Pro Air - 1000kr + frakt

Roccat Kone Pro Air - 800 kr + frakt

Seagate Game Drive for PS4 V2 2TB - Last of Us II Limited Edition - 600 kr + frakt

Skicka PM eller skriv i tråden vad ni är intresserad av. Betalning i förskott via Swish. Frakt är 65 kronor och skickas spårbart med Postnord.