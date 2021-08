3080 TI Gaming OC

Säljer mitt 3080 TI som jag köpte under release men kortet var inte vad jag förväntade mig prestandamässigt då jag la lite för mycket tillit på Nvidias egna benchmarks (please don't roast). Tänkte ha en budgivning som endast varar 24 timmar men jag avrundar klockan upp, så säg ända till imorgon 12:00 gäller budgivningen. Lägger ett köp nu pris på 16k men börjar budgivningen på 10k, vad den än hamnar på efter det är jag nöjd med. Kortet är inköpt från Inet 21/06/07 och har inte använts mycket alls då jag kört med min 2080ti för att inte kortet ska användas onödigt mycket då jag visste jag skulle sälja det eftersom jag inte hann returera det under ånger perioden.