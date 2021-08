ITX-chassi, AIO, NAS, Mikrotik-prylar

Diverse prylar som blivit liggande här hemma. Samtliga i gott bruksskick och kompletta (om inte annat anges).

* ITX-chassi Cooler Master Elite 110

* AIO MasterLiquid Lite 120

ITX-chassi i "snikvariant". Jag tycker nog personligen en del designval är rätt märkliga

(framförallt att PSU hänger över CPU:n, vilket gör urvalet av luftkylare mycket begränsat). Men- med en enklare AIO som ovanstående blir det faktiskt användbart. Rekommendationen är alltså att köra dessa två ihop.

Chassit utan originalemballage men komplett i övrigt (skruvkit, fläkt etc.). AIO:n inköpt i septemper 2018, körd ungefär ett år och har sedan legat i förvaring. Pump och slinga testkörd. Komplett (monteringskit, fläkt osv.)

Prisidé chassi + AIO 500:-

* NAS Lenovo Iomega ix4-300d

4-platsers NAS för den händige och kanske Linuxintresserade. För närvarande sitter tre 2Tb Hitachi Deskstar 7K3000 i maskinen.

NAS:en kan levereras med antingen Lenovos defaultfirmware, Lifeline (EOL:at) eller om så önskas med vanilj-Ubuntu (armhf) tillsammans med en nyare LTS-kernel (se https://github.com/benoitm974/ix4-300d/wiki för mer information). Två gigabitinterface plus hw-acceleration av XOR och AES256 gör detta till en både användbar och riktigt rolig maskin att pilla med.

Om så önskas kan jag skicka med en USB->serialkabel (PL2303) för åtkomst till uboot osv.

Observera också de tre diskarna är *mycket* väl inkörda (>60000 timmar), har tidigare fel i SMART-loggen men går igenom (long) SMART test utan anmärkning. YMMV.

Prisidé NAS plus mestadels fungerande diskar 500:-

* Miktrotik hEX POE (RG960PGS)

Kompetent router. (Passiv) PoE in, PoE ut. 5 portar + SFP. Wireguardstöd i v7-varianterna av RouterOS.

* Mikrotik RB260GSP

5-portars gigabitswitch (plus SFP). Kan drivas via (passiv) PoE, även PoE out/pass-through. Jag har drivit Unifi AP:ar med dessa, och drivit switcharna via PoE från routern ovanför. En enklare variant av firmware från Mikrotik i dessa, SwOS

Två, möjligen tre (den tredje i drift) switchar finns. Router + Switch mår naturligtvis bra ihop.

Prylarna kan skickas (mot fraktkostnad), ser gärna eventuella bud öppet i kommentarerna.