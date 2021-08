Gammal hårdvara (CPU, MB, GPU, NIC) bortskänkes

Har rensat gamla gömmor och lägger ut dess här ett tag innan de får gå till återvinning.

Alla komponenter fungerade vid nedpackning, men inget är funktionstestat i närtid.

Först till kvarn gäller och jag skickar inget. Det är hämtning i Huddinge som gäller.

CPU

Tre lösa AMD Athlon:

1 st 3700+ samt X2 4200+ och X25000+

MB:

BLKD201GLY2 Intel mini-ITX

Asus m2a-vm hdmi med en Phenom II X2 550 plus RAM 2GB

GA-MA78G-DS3H (rev. 1.0) med en Phenom II X4 940 BE plus RAM 4GB

GPU:

Gigabyte Radeon HD 4870 512MB GDDR5 med Arctic L2+ monterad

Samt två gamla PCI-nätverkskort och en PCI-Firewire-controller (400)