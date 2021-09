Coffee Lake Processor för felsökning sökes skyndsamt!

Tjenare! En kompis rig huserande bland annat ett MSI Z370 Tomahawk moderkort samt en Intel Core i5 8600k tvärdog mitt under en spelsession förra veckan. I brist på garanti, reklamationsrätt och felsökningskreativitet har vi tillämpat den gamla klassiska uteslutningsmetoden och kommit fram till att antingen CPUn eller moderkortet spelar oss ett spratt.

Söker därför med kraftigt begränsad budget något form av chip som passar i 8e generationens moderkort. Halvt sönderklockad i5a, Pentium, Celeron, potatis i rätt formfaktor, sak samma. Någonting som passar Lga 1151 8e generationens moderkort och som kanske kan bidra till någon form av indikering på moderkortet, eller ej då ifall det snarare är det sistnämnda som är trasigt. Har du något icke presterande av denna udda generation processorer liggandes och gärna vill skicka det vidare, hör gärna av dig! Råkar du istället sitta på ett billigare moderkort kan det också vara intressant. Kan betala frakt eller hämta i Stockholmsregionen.

Worst case blir det en helt ny Celeron för 400 kr på Dustin, men skulle i största möjliga mån vilja spara in den psykologiska smärta länkad till att 1. handla från Dustin, och 2. köpa en Celeron ny. Så även om du som säljare inte har någon större hacka att tjäna in på försäljningens så beakta faktumet du med stor sannolikhet kan spara in tusentals kronor i insparade skattefinansierade psykologtimmar.

Exempel på modeller som sökes: G4930, G4920, G4900, G4900T, G5600, G5500, G5400, G5400T, I3 8300

Mvh. Lowe