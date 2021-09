Paket med 4790k moderkort 16gb ddr3

Här kommer lite mer prylar.

Fullt fungerande, satt i tjejjens dator tills igår.

Har inga lådor eller tillbehör, så "what u see is what u get".

Cpu I7 4790k

https://www.webhallen.com/se/product/200165-Intel-Core-i7-479...

Ram 16GB DDR3 2400mhz

https://www.webhallen.com/se/product/165724-HyperX-Beast-16GB...

Moderkort Asus Z97 ProGamer

https://www.webhallen.com/se/product/208414-ASUS-Z97-PRO-GAME...

1000kr eller högstbjudande

Endast upphämtning då jag varken har antistatpåse eller låda.

Finns vid Sankt Eriksplan i sthlm

Snabb affär föredras.