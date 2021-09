Fractal meshify c, Asus X470 Gaming-F, Amd Ryzen R5 3600, Noctua Nh-d15 och evga supernova G2 750W

Då jag bytt till mini ITX har jag en halvfärdig burk över. Det behövs en Gpu, Ram och ssd/hdd för att få en fungerande dator.

Detta säljer jag i ett paket:

Inköpt sent 2019

Asus X470 Gaming-F(bios uppdaterat så funkar med ryzen 3000/5000)

Fractal Meshify C

Amd ryzen 5 3600 ink oanvänd orginalkylare.

2x 140 1x120 Be Quiet pure wings 2

Inköpt 2015

Noctua NH-D15 (några kylflänsar på ena tornet något böjda)

Evga Supernova G2 750W

Osäker på om allt är komplett med alla orginaltillbehör. Jag har bara plockat ur gpu och ram så det går att få ihop till ett fullt fungerade system med det som ingår.

Jag skickar helst inte. Jag kan tänka mig köra en liten sväng för att mötas upp om det leder till en smidigare affär.