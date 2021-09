Fujitsu H780 15,6” UHD / 4K-bildskärm

Hej!

Känner att det nu är dags att sälja min arbetshäst.

Laptopen är i ​nyskick, nästan full batterikapacitet och bör hålla 12H.

Om du är en formgivare, ingenjör eller arkitekt och dylikt som letar efter den ultimata mobila arbetsstationen är FUJITSU CELSIUS H780 det rätta valet. Maximal datasäkerhet garanteras av Fujitsus patenterade PalmSecure ™ -teknologi med palmvein sensor.

Batteriet ska hålla 12 timmar men vid köp får du med en portreplikator på 330W och en 16'' rymlig väska. Med portreplikatorn bör du nå upp mot 20+ timmar utan att ladda.

Laptopen är inköpt 2019 någonstans, så den är up to date så att säga.

Grafikkortet säljs fortfarande än idag hos ex CDON for 6000kr.

Nypris för laptop och tillbehör: 30700kr

Mitt pris för allt: 7000kr eller något skoj

Garanti fram till 28/12-21 hos Fujitsu.

Specifikationer:

* Intel i7-8850H, 6/12 core/HT

* Nvidia Quadro P2000

* 16GB 2400MHz DDR4

* Samsung 512Gb SSD

* Original Windows 10 Pro, 21H1

/J