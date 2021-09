nVidia Gamecode BF2042

Som rubriken säger så har jag en nyckel till BF2042 som aktiveras via nVidia.

"1. Uppdatera eller installera den senaste versionen av GeForce Experience (version 3.18 eller senare). 2. Öppna och logga in på GeForce Experience. 3. Gå till den nedrullningsbara kontomenyn längst upp till höger och välj ”LÖS IN / REDEEM”. 4. Ange koden från ditt kvalificerande inköp. 5. Följ de återstående anvisningarna på skärmen. Kod måste lösas in senast 4 januari 2022"

Betalning sker via swish, högst bud vinner och budgivningen håller på tills imorgon (söndag) 22:00