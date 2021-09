Samsung s9+ bytes eller säljes

Samsung s9 plus 64gb bytes mot iPhone X eller nyare.



Har en samsung s9 plus 64gb till övers! Köptes här på marknaden för ca ett år sedan.

Luren har fått ett nytt originalbatteri och ny tredjeparts baksida. Tyvärr fick baksidan en liten spricka när jag bytte batteri Metallsidorna har även fått lite stryk.

Skärmen har inga sprickor men några repor. Inget som stör under användning.

Jag är intresserad av att byta mot en iPhone X eller nyare. Kan skicka pengar emellan. Om ingen vill byta så kör vi budgivning.