Corsair AX1200i - 1200W och 80 Plus Platinum-certifiering

- Corsair AX1200i -

Mycket gott skick. Mycket tyst drift, fläkten startar enbart när det behövs och tack vare utmärkt effektivitet så är det bara under väldigt hög belastning som fläktens kylning behövs. Mängder med kablar för anslutning av grafikkort, diskar osv. medföljer.

Har aldrig upplevt att det ger ifrån sig spoltjut, har testat det tillsammans med ett par olika system.



Ett av tidernas bästa nätaggregat?! Som TechPowerup skriver i sin recension: " ... if you want the absolute best PSU available on the market today, then the AX1200i was made for you."

Corsairs produkthemsida: Länk

Testar här innan det åker ut på Tradera. Inget kvitto så eventuell garanti (7år) får tas direkt mot Corsair.

Har goda referenser om det ska skickas.

Kör budgivning tills jag känner mig nöjd.