Honeycomb Aeronautical Alpha Flight Controls

Säljer en fin yoke för simulatorflygning. Funkar out of the box med Flight Simulator 2020. Jag har inte använt den särskilt mycket, den har mest stått undanställd så den är i princip i nyskick. Alla sladdar o.dyl. som fanns i förpackningen följer med.

Lådan är rätt stor, så föredrar hämtning alternativt att jag lämnar av den i västra Skåne. Annars får köpare stå för frakten.