Projektor Alfawise X

Gör ett nytt försök säljer en projektor med stöd för 4K upplösning

Alfawise X köptes 2018 och är en snabb projektor så går att spela på den förvånansvärt bra.

Lcd + Led

3200 lumens

3000:1 kontrast

kört på 1080p och 150" (Upp till 200")

16:9

2x HDMI 1.4 IN

2x USB 2.0

VGA IN

AV IN

YPbPr IN

Audio IN L/R

TV IN (Analog)

Audio OUT L/R

Dock inte blivit använd mycket senaste åren då jag inte haft plats.

Kvitto finns

Köp nu

599kr så bjuder jag på spårbar frakt via posten

Osäker på hurvida jag har kvar fjärrkontrollen kan ha tappats bort vid flytt men ska leta extra.