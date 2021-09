S: GTX 1080

Halloj!

Säljer mitt GTX 1080 efter uppgradering.

Har haft det i några år, köpt som nytt men har inte kvar kvittot.

Tänkte bud, kanske start vid 2800? Avslutar när jag känner att jag är nöjd med priset, eller efter några dagar.

Kan förmodligen skickas men mötas hellre upp. Testande och sånt kan göras hos mig, om det är av intresse.

You know the deal by now:

Säljer till vem jag vill, hur jag vill, när jag vill och om jag vill.