Atlona HDMI extender över IP

Säljer en Atlona AT-UHD-EX-70C-KIT

Aldrig använd. Legat i sin kartong sen ny

Priset är inte ristat i sten. Kom med bud

Se nedan för lite spec

4K/UHD capability @ 60 Hz with 4:2:0 chroma subsampling HDCP 2.2 compliant

Supports 4K HDR10 @ 24 Hz (4:2:0 chroma subsampling, 10-bit color)

HDBaseTTM extender kit for HDMI®, power, and control up to 230 feet (70 meters)

Receiver powered by transmitter via PoE (Power over Ethernet)

Extends RS-232, IR, and CEC control signals over HDBaseT

Multi-channel audio compliant for all PCM, Dolby®, and DTS® formats

Länk

https://atlona.com/product/at-uhd-ex-70c-kit/