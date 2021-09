Varmilo MX Blue VA88M TKL Charcoal

Köpt i December 2020 från Komplett, sparsamt använd då jag senare gick ner i the rabbithole known as Custom Keyboards. Originalkartong finns kvar.

Gedigen konstruktion. MX Blue Switchar, Nordisk layout, TKL, Bakgrundsbelysning med mönster (Vit, lyser ej igenom keycaps).

PBT Keycaps på dessa är bland de skönare jag har testat. Hög kvalité.

Retail pris ligger på ~1500:-

Bud från: 600:-

Köp nu: 950:-

Kan hämtas i Stockholm söderort, eller skickas.