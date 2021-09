Garderobsrensning, med meditations tech och annat

Hej,

Jag har gjort en garderobsrensning och hittat en del grejer som jag ej har användning för längre.

Ni hittar dem här nedan, allting skänks. Jag bor i Mölndal om någon vill hämta sakerna, annars kan jag posta dem men köparen står då för frakten.

Mvh,

Sebastian



Telefoner:

HTC One

från 2014 inkluderar orginal laddare och kabel.

Bra skick ändå. Allting är i full funktion. Vet ej batteristatus.

Skänkes

https://www.gsmarena.com/htc_one-5313.php

Iphone 6 (ej S)

Har senaste uppdateringen, slitet skick, SiM-korts platsen fungerar inte. Men allting annat fungerar som det ska. Perfekt som MP3/POD-spelare? Helt nytt batteri.

Orginal Laddare och kabel

Skänkes

Xbox One spel,

Lego Worlds, skiva skänkes

Mass effect Andromeda, skiva skänkes

Shadow of mordor, skiva skänkes

Call of duty advanced warfare skiva skänkes

Gameboy color x2 i lila och grönt skänkes, inklusive okänt spel

Data

Apple Touchpad gen1 (funkar på PC och Mac)

Repa på framsidan, men fungerar 100%

Ej den uppladdningsbara varianten utan använder AA

Skänkes



HP Docka

HP 2013 Ultraslim Docking station i bra skick, inklusive laddare Skänkes



Minnen

2GB SO-Dimm PC3-8500S (för bärbara) Skänkes

4GB SO-DImm PC3-10600S (för bärbara) Skänkes

2GB SO-Dimm PC3L12800S (för bärbara)Skänkes

Meditation och annat

Satsang DVD med Francis Lucille Skänkes

“Spring Retreat, Temecula 2008 - Gateless Gate”