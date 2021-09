LG 27GN950-B 4K NANO IPS 144hz 1ms.

Hej! Jag säljer min fina skärm för att införskaffa något större och billigare då jag bara använder skärmen för jobb.

Skärmen fyller 1 år i december och är i perfekt skick. Verkligen en underbar skärm för er som vill pressa lite 4K. Bra färger och väldigt jämn bild, inget bleed eller dylikt.

Kvitto, kartong, oanvändfot finns. Den är köpt från Proshop för 9 889,00 kr, december 2020.

Specs:

27 (68.58cm) UHD (3840 x 2160) Nano IPS Display

IPS 1ms (GtG) 144Hz with VESA DSC Technology

NVIDIA G-SYNC Compatible with AMD FreeSync Premium Pro

DCI-P3 98% with VESA DisplayHDR 600

4-Side Virtually Borderless Display

Tilt/Height/Pivot Adjustable Stand

Hör gärna av er om ni har frågor, så ska jag försöka svara på dom.

Jag skulle tänka mig sälja den för 6500-7000kr + frakt, eller budgivining. Uppskattar snabb affär. Betalning via swish, den är redo att skickas omgående.

Mvh Johan