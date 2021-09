Gamingdator: GTX 1070 + i5-6600K + Z170 Pro + Vattenkyld + Chassi m fönster + RGB

Jag säljer en närapå komplett gamingdator då jag just har uppgraderat till nya delar.

Den klarar utan problem nyare spel (t ex CoD WZ, BFV, PUBG) i minst 1080p 60 Hz och uppfyller även kraven för BF2042 och CoD Vanguard som släpps snart.

- GPU/Grafikkort: ASUS GeForce GTX 1070 ROG Strix Gaming 8GB RGB

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3751653

- CPU/Processor: Intel Core i5-6600K Skylake 3.5 GHz @ 4.5 GHz

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3226023

- CPU cooler/Vattenkylning: Corsair Hydro Series H90 140mm

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1644911

- Mobo/Moderkort: ASUS Z170 Pro Gaming

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3266699

- Chassi: Fractal Design Define R4 Fönster Vit

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=1463876

- PSU/Nätagg på köpet*: Thermaltake Silent Purepower 460W ATX 12V 2.0 Blue LED:

https://www.newegg.com/thermaltake-purepower-w0068ruc-460w/p/...

- Chassifläktar: Corsair ML140+ML120 PRO i fronten, samt helt nya Fractal Design 140+120 baktill och nertill

Datorn är tyst och välbalanserad och CPU+GPU når maxbelastning samtidigt (med CPU:n i 100% stabila 4.5 GHz). Grafikkortet har ej överklockats. Samtliga delar har över 4/5 i betyg på t ex Prisjakt. Digitala kvitton finns.

* Jag har använt ett nyare nätaggregat men skickar med detta av äldre modell på köpet, utan att ge några garantier för det. Det behöver två 8-pins PCI- till Molex-adapters för CPU/mobo samt GPU för att kunna kopplas in, vilket går att hitta för några tior.

Ett nytt nätagg (t ex Corsair CV550) kostar ca 500 kr i butik; 16 GB RAM (t ex Corsair LPX 3200MHz) kostar ca 750 kr; och 500 GB SSD (t ex Kingston A400) kostar ca 500 kr = datorn blir komplett för under 1800 kr.

Chassit har spår av användning men funkar fint, sånär som på att reset-knappen har fått ersätta strömknappen som fastnat. Separat hårddiskbur medföljer (får ej plats ihop med vattenkylningen).

Betalning sker för bådas säkerhet och smidighet via Swish vid överlämning av datorn; antingen på plats nära Mölndals sjukhus eller med bil runtom Göteborg till självkostnad. Jag säljer allt som ett paket först-till-kvarn eller till högstbjudande.

