Nintendo Switch Lite + spel

Fungerar bra, repfri. Cirka 1.5 år gammalt. Spelat på möjligtvis 10 timmar? Nintendospel var kanske inte riktigt min grej…

Kvitto finns

Medföljer carryingcase och följande spel:

Super Mario Oddyssey(fysiskt)

The witcher 3 complete edition

Rocket leauge

AER-memories of omd

Animal Crossing: New Horizons

Ori and the blind forest

Lonely Mountain: Downhill

Hellblade: Senuas sacrifice

Priset är 1500 för bara konsolen, 2500 med spelen.

Bud godtas också, jag bestämmer vem/var/hur/när/varför jag säljer till någon