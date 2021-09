Sony WH-1000XM4

Hej! Säljer nu mina XM4 då jag har fixat in ears till min telefon istället. Hörlurarna har inga märken eller skavanker och fungerar hur bra som helst (Som sagt, säljer bara för jag har två hörlurar). Medkommer med fodral, usb c laddare samt flygplansadapter. Jag köpte dessa begagnade av en annan person innan, så jag har ej kvitto tyvärr. Prioriterar upphämtning, men jag ska åka mellan Stockholm-Luleå på tisdag så jag har möjlighet att lämna över dem till köpare om hen bor mellan dem två städerna. Billigast pris för dessa hörlurar enlight prisjakt är 2990kr just nu: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5250941

För mer frågor, pm gärna.