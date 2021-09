Audi A6 2017 S-Line Quattro 2.0 TDI

Lite okonventionellt med bilförsäljning på Swec kanske, but why not?

Väl omhändertagen A6 med rätt utrustning, bland annat fyrhjulsdrift, automatlåda, infällbar dragkrok, BOSE ljudsystem, dieselvärmare med timer, 4-zons klimatanläggning med mera. Billig i drift med låg skatt och bränsleförbrukning. Ca 13500 mil, problemfri i min ägo.

Nybesiktad utan anmärkning. Service nyligen gjord med olja och bromsbelägg.

20" RS-fälgar, V-spoke. Följer med en extra, oanvänd fälg. Däcken har gått en säsong. Vinterhjul 18" med dubbdäck i kanonskick. Vid snabb affär skickar jag med splitt ny RS-front med tillhörande ringar och emblem samt takräcke.

Folierad i Tangerine Dreams samt chromedeletad.

Fler bilder ordnas på begäran.

Ring eller skriv vid frågor.

Kan gå ner något i pris vid snabb affär.