Speldator säljes

Säljer kompisens speldator då en nyare tagit över, den är köpt från inet, moderkorts lådan me alla tillbehör plus chassi extras kan oxå finnas kvar får återkomma me de. Aldrig överklockad, slog på xmp nu för första gången.

Mobo: Asus Z170 pro gaming

CPU: Intel core i5 6600k

Ram: Corsair vengeance lpx 8gb 2133mhz

Gpu: Asus GeForce GTX 1060 6gb Strix oc

PSU: Corsair rm750x

SSD: Ocz tr150 240gb (2st)

CPU kylare: be quiet pure rock 2

Chassi: fractal design define s

Säljes komplett eller eventuellt i delar om priset är rätt så att de är värt de. Hör av er med ett bud för allt eller de som lockar så tar vi de därifrån.