xbox series x samt PS4 Pro

Hej!

Fick vantarna på ett Xbox Series X. Tanken var att det skulle vara en julklapp till mig själv men har ångrat mig sedan dess. Tänker att jag ger chansen för någon annan att få vantarna på den. Öppnat bara för kolla på den Bud

Sen har jag ett PS4 Pro med 2 Handkontroller samt spel.

Farcry 4

Farcry Priaml

Darksouls 3

Assassins creed ( Ezio collection )

Assassins creed Syndicate

Elder scrolls

God of war limited Edition

Call of duty WW2

Rayman

The witcher 3

Uncharted 4

Rise of the tombraider

Säljs som ett paket. Original kartong medföljer ej PS4. Hämtning uppskattas, om ni ska ha det före jul såklart!