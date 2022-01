Vidrigt snygg mini-dator

Tjena tjena, jag har bytt ner mig några gånger nu och tänkte till slut att jag skulle ha användning av en liten dator iallafall. Tyvärr använder jag den alldeles för sällan, har blivit laptop-torsk 🥲

Hursomhelst, väldigt trevligt bygge av (enligt mig) sweclockers främste Metallicacid såklart. Har använts av mig enbart som multimedia typ, någon föreläsning har åkt upp också.

Det jag verkligen gillar är hur stilren burken är, både ut- och invändigt. Alla bilder som visas kommer från Metallicacid, jag hade aldrig tagit såhär bra bilder hehe.

Specs följer:

CPU - Intel Core i7 6700k

Motherboard - ASUS Z170-I Pro Gaming

RAM - G-Skill Royal Z Silver 16GB 3200hmz

SSD - Hyper X Predator 240GB M.2 with PCIE riser card

PSU - HDPLEX 400W HiFi DC-ATX

PSU cable - HDPLES AC-DC adapter

Cooling - EK Coolstream PE 120 / EK Silver fittings / Chrome copper pipe 12mm / Phanteks 120 mm PH-F12-MP / Fractal Design CPU-pump combo block (You will also get a bonus 240mm radiator from Alphacool which is the remainder of the kit from Fractal Design Celsius package)

Chassis - Raijintek Ophion 7L

Tänker budgivning från 4000kr, föredrar absolut upphämtning i Gustavsberg men kan ordna frakt. Kan ta några dagar atr få ihop rätt emballage isåfall.

Avslutas inom rätt kort tid!

Allt gott,

J