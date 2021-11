Större Nintendo Switchpaket (2 dockingsstationer, spel, 4 Joy-Cons m.m)

Tjena,

Då sonen gått över till Playstation kollar vi intresset för hans Switch.

Paketet består av:

1 st Nintendo Switch (patchad)

2 st Dockningsstationer

4 st Joy-Cons

2 st Hållare Joy-Cons

2 st Joy-Con handledstillbehör

1 st Ethernet-adapter

1 st Laddningsstation för 4 Joy-Cons (inte med på bild)

5 st Spel (Mario Kart 8, Lego City Undercover, CTR Nitro Fueled, Fifa 21, Super Smash Bros)

3 st 3:e parts kontroller i varierande kvalitet, bl.a. fungerar inte "triggers" på den helsvarta.

1 st Reperationssats Joy-Cons

1 st Väska

1 st HDMI

Det klagades lite på drift här hemma så jag beställde reperationssatsen men efter kalibrering blev det bättre så jag bytte aldrig. Satsen innehåller två stycken nya styrspakar samt alla verktyg som behövs.

Switchen är uppdaterad till senaste FW, har främst använts för Fortnite i dockat läge.

Sitter skärmskydd på Switchen.

Låter annonsen ligga här lite och ser om intressant bud dyker upp innan jag gör ett försök på Tradera/FB Marketplace. Siktar på att sälja helt paket först innan jag splittar upp det.

Säljer till vem jag vill, när jag vill, om jag vill (you know the drill )

Sätter startbud på 3500:-