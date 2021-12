Nintendo Switch (Kan Softmoddas)

Säljer mitt Nintendo Switch då jag spelar för sällan.

Konsollen är helt original och har aldrig varit moddad på något sätt och har serienummer XAJ4001xxxxxx så den kan softmoddas om man skulle vilja det.

Använd ca 100 timmar och är i helt ok skick, alla knappar och spakar funkar som de ska.

Originalkartong med alla tillbehör följer med och även spelet Zelda Breath of the wild och ett Samsung EVO SD-Kort på 128GB.

Om man önskar kan jag även skicka med mitt Nintendokonto (som du får byta mail och lösenord på) med följande spelen:

Super Mario Odyssey

Mariokart 8 Deluxe

Super Mario 3D All-Stars

GRID Autosport

WRC 8

Fast RMX

Inköpt på spelbutiken.se 2017 och kvitto finns.

Vid flera intressenter får ni gärna buda och köparen betalar eventuell fraktavgift.

Mvh Jonas