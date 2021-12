Schiit Asgard - Extrem hörlursförstärkare med DAC

Säljer en i princip oanvänd hörlursförstärkare med tillräckligt mycket effekt för att väcka de mest tungdrivna hörlurarna till liv utan problem. De flesta andra hörlursförstärkare orkar inte driva ordentligt så fort man ställer upp basen lite så det blir lite tråkiga explosioner osv, men det är inget problem med detta monster. Vilka hörlurar man än har kan man få njuta av ett fetare och fylligare ljud!

Mer info: https://www.schiit.com/products/asgard

DAC'en som ingår i denna är True MultiBit™ (kostar $200).

Här är effekten som går att få ut, per kanal:

Maximum Power, 16 ohms: 5W RMS per channel

Maximum Power, 32 ohms: 3.5W RMS per channel

Maximum Power, 50 ohms: 2.5W RMS per channel

Maximum Power, 300 ohms: 600mW RMS per channel

Maximum Power, 600 ohms: 300mW RMS per channel

En ny Schiit Asgard med True Multibit™ kostar (inkl frakt, tull och moms) 6300 kr och det är 2 månaders leveranstid.

Originalkartong ingår. Kan skickas, köparen står då för frakten.

Säljes då jag ska skaffa balanserade hörlurar (annan kontakt) så denna stärkare passar inte längre.