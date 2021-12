Ducky Limited Edition - Nytt Year of the Rat + Year of the Pig

Year of the Rat

Det är helt oanvänt och bara stått i sin kartong på mitt skrivbord.

Det är MX Red-brytare i denna, men switcharna är hotswappable så du kan plocka ut switcharna och stoppa in nya utan att löda eller krångla.

https://www.maxgaming.se/sv/gaming-tangentbord/year-of-the-ra...

Såldes senast 30 Nov 2021 på Ebay för $810

https://www.ebay.com/itm/185181543833?hash=item2b1dae1d99:g:h...

Jag önskar få minst vad jag gav för det, dvs 2690:- eller högste budgivare.

Ducky Year of the Pig

Detta är i absolut toppskick. Använt i ~1 timme och sedan ner i kartongen igen.

Går loss på runt 4000:- på Ebay

2500:- eller högste budgivare

Jag köpte bara dessa för att jag samlar på Duckybrädor, men jag kommer aldrig att använda 60% eller 65%brädor.

Båda tangentborden använder USB-C.

Finns för avhämtning på Södermalm i Stockholm.