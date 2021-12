Asus TUF Gaming VG279QM 27" 280Hz

Säljer obetydligt begagnad gamingskärm för den som vill ha det bästa. Den blev tyvärr inte använd så mycket som tänkt då hemarbete har fått prioriteras.

Monitorns egenskaper:

* 27"

* 1920*1080

* 280hz

* G-sync och Freesync

* 1ms responstid

* IPS panel

* Inbyggda gamingfunktioner som olika hårkors, FPS räknare mm

* Bra stabil fot/stativ med goda inställningsmöjligheter.

* Inga pixelfel

* Originalkartongen finns sannolikt kvar.

För er som vill läsa mer så finns en test hos RTINGS:

"The ASUS TUF Gaming VG279QM is an outstanding gaming monitor, one of the best we've ever tested."

https://www.rtings.com/monitor/reviews/asus/vg279qm

Priside: 2500kr eller vettiga bud (Pris på prisjakt 3871kr)

https://classic.prisjakt.nu/produkt.php?p=5256251

Upphämtning eller leverans i Gbg-området efter överenskommelse.

Kan även skickas på köparens bekostnad.

(Bilderna är från då den köptes 2020-07-25. Fler bilder kan skickas om så önskas)