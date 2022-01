Testkitt för val av mekaniska brytare

Osäker på vad korrekt översättning är på svenska, men säljer en uppsättning av mekaniska brytare. Som jag förstår det (och som jag använt den) är främst för att välja vilka mekaniska brytare som man trivs med inför köp till ett vanligt tangentbord.

För att vara tydlig är det alltså inte ett tagenbord man kopplar in någonstans utan bara en uppsättning knappar för att känna på hur dom mekaniska brytarna känns. Det finns 72 olika brytare att testa.

Produkten är i väldigt gott skick som ses på bilderna.

Produktnamn : KBDfans New Super Large 72 Switches Tester All In One With XDA Profile Dye-sub Keycaps

Länk till inköpsställe :

https://kbdfans.com/collections/switches-tester/products/kbdf...

Tar bud från 200kr. Upphämtning i Huddinge som gäller.

Bud i tråden som gäller.