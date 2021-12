Anime artbooks, lite manga, light novels, wallscrolls

Tja! Säljer en del böcker och smått och gott. Allt är i nyskick då de flesta böcker har bläddrats genom max 3 gånger, individuella bilder finns på det mesta och fler bilder kan tas på begäran!

Samtliga artiklar är av storlek B5 om inte annat anges.

Snittkostnad landar på ungefär 65kr per bok, men varierar beroende på hur många sidor de består utav samt om de är sketchbooks eller färgade artbooks. Hör av er med vilka ni är intresserade av så fixar vi något paketpris!

Finns även lite övriga smågrejor som files och almenackor, skickas med gratis vid köp (1 per köpt vara)

Finns i Malmö, Caroli. Går att ordna med frakt men helst vid större köp då de fraktlådor vi har är av större storlek. Får ej plats med hela listan nedan, kontakta mig för att få reda på mer!

Format:

Artist

Titel

Datum

Artbooks

inuizumi gakuen

-

2009-12-31

Tendon

(A4) maze gohan vol. 01

2013-08-11

hainohana, 4 pack

2007-08-19

2008-08-17

2009-08-16

2010-08-15

Humidity

2012-10

nyori, 2 pack (no dates given)

BW

party

Miyase Mahiro

Art book vol. 11

2012-08-11

kokosiguma

KOKOAKAN

2014-08-15

Go Do Bon

Fragment

2014-08-14

Naturefour

Aspiration

2013-12-22

Kei Garou

Vol.05 / 2009 winter + mini vol.02

2009-12-31, 2008-12-03

sey

Sketchbook vol. 2

2013-12-29

riko0202

Never Ever

2013-12-31

Kishida Mel

(A4) Fruits Gift

2011-08-14

Kishida Mel

(A4) GRUMBLE

2012-12-31

Kishida Mel

(A4) melbook. 2013.winter

2013-12-30

Astre, tayaki

Intention vol. 2

2013-12-31

onoo, koba, Nnyu

snowbowl

2009-12-31

booota

-earth note-

2014-08-17

FancyFantasia

-

2011-12-31

Joker Type / Aoi Nishimata

sunset glow

2009-04-26

Halki Minamura illustworks

Lop Nor

2009-12-31

K-Artworks

Music Colors

2010-08-15

47pf

Full moon of fragment chart red color of memory

2010 winter

47pf

47sp book01

2010-08-15

Hellborn

Diary of Life

2011

Digital Mirage (?)

(A4) Vampire Heart, the Embodiment of Scarlet Devil

2011-12-30

Manga

Charm

Rozen Maiden Fan Book

2007-12-31

Abliss

Horizon on the middle of nowhere Fanbook

2012-12-29

Abliss

Horizon on the middle of nowhere Fanbook #4 (got your back)

2012-10-08

Abliss

Hondaful Life!

2012-08-10

bunbun

Shoujo Kadai

2010-08-15

Plum

No.261

2013-10-06

Lucyr, Hiro Miki

Ave Maria

2013-08-11

tsuredurechildren, paket om 4

2013-05-05

2013-08-12

2013-12-30

2013-12-31

3dt

toaru kagaku no Railgun fan book

2013-12-31

Light Novel (nästan bara text)

o-vanP

Re: Xenoglossia

2011-08-14

Soldier Frog

Paradise Lost - side A -

2011-12-31

Artbooks (18+, vissa mer än andra)

Creation Girls, paket om 2

girls enjoying school festival - 2013-09-24

girl & christmas - 2013-12-31

Now Printing!

Side - H, S

2012-12-31

Parsley

Tennen Suidousui 04

2013-12-31

QP:Flapper, paket om 2

QPchick colors #02 + mono - 2008-12-30

QPchick colors #01 - 2007-12-31

-

life

2010-12-31

47Ag Dragon, paket om 8

e-headphone

e-headphone Second-edition

e-headphone Collector-edition

e-headphone Style-edition / V-edition

e-headphone L-edition

makeshift

M.S.D

B.M.S