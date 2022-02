Har: Ps4 Pro. Söker: Xbox One X

Hej!

Jag har ett Playstation 4 Pro (1tb) med 2 kontroller och följande spel på skiva:

Fifa19

Red Dead Redemption 2

final Fantasy XIV

The Order 1886

Spider-Man

Diablo 3 (Ultimate Evil edition)

Assassins Creed Odyssey

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: A Thief's End

Uncharted: The Lost Legacy

Detroit Become Human

Yakuza Kiwami 2

Infamous Second Son

Horizon Zero Dawn

Gravity Rush 2

Det finns dock ett problem med konsolen och det är att den har problem att läsa skivor, att reparera det kostar 1200kr, något jag kommer lägga på den om ingen vill byta innan jag tröttnar.

Ivf, jag söker ett Xbox One X med 2 kontroller.

Det behöver inte ingå lika många spel, även om det inte skadar om några ingår.

De extra spel som ingår med min kanske kompenserar lite för att den behöver repareras för att läsa skivor ordentligt.

Jag har även ett ställ för laddning av kontrollerna.

Gör helst bytet face to face i Göteborg.

Har mycket referenser etc här på forumet.

Ang. kvitto, köptes begagnad för några år sen, oklart om kvittot finns. Kartong finns däremot.