HFX Classic ATX

HFX classic för ATX och 1st 3.5" + 2st 5.25"

Fullt luftkylt chassi utan fläktar men det sitter 1 som katastof om den går för varm.

Heatpipes för cpu socket 1155 och gpu finns men nu sitter det ett passivt gpu utan pipes som syns på bilderna.

Skickas ej då den väger bly för hela skiten är en enda kylfläns. Måste jag skicka den står köparen för emballage och fraktkostnaden samt förskottsbetalning

Budgivning slutar 9 januari 21:00

Specifikationer:

**HFX 597 BorgFX CPU for Classic (Socket LGA1156, LGA775, 478, AM3, AM2, 939, 754 compatible)

* Material Aluminium

* Colour Black/ Silver

* Motherboards Standard ATX and Micro ATX

- CPU sockets 754/939/940/775/478/462

* Power Supply Passive or Standard ATX

* Drive Bay

- Exposed 5.25" x 1

- Backside 3.5" x 1

- Hidden 5.25" x 3

* Cooling System

- Passive heatpipes

- Safety 92mm fan

* Expansion Slots 6 full size

* Backside 4x Stereo Cinch + 1x Scart

* Net Weight 17 kg

* Dimensions 430 mm (W) x 145 mm (H) x 450 mm (D)