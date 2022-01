Hej säljer min spelsammling

Hej tänkte sälja av min spelsammling då de bara tar plats i hyllan .

Har allt från Nesspel till Amiga 500 .

Några spel jag har i samlingen är Chrono Trigger ,Secret of Mana,Lunar,Ocarina of time,Majoras Mask,Guild Wars 2 collectors (Obruten förpackning)

Metroid FDS (Obruten förpackning) boken som släpptes i och med releasen av Half Life 2 Raising the Bar,Everquest 2 obruten sammlarutgåva,Suikoden 2 ,Vagrqnt Story.

Swords and Serpents (Nes) Rings of Power(Megadrive)

Sonic 1 , Pokémon Emerald ,Diverse Gameboyspel,3ds-spel.

Några Amigaspel ,Massor av pc-spel (Säljer inte de med steamkod då de är förbrukade)

Shenmue Dreamcast,Shining the Holy Ark Saturn ,Massor av Dcspel och ca 15 Saturnspel .

Har även kvar diverse konsoler ,Sega Saturn,Dc,Wii,3ds olika modeller,Gameboy originalet,GBA med mera .Fråga om spel ,jag har massor om du inte är intresserad av de jag nämnt ovan .

Tack