Trevlig dator med fina komponenter

Kan tänka mig att sälja delar om jag får intresse för majoriteten.

Hela datorn ligger ute på blocket för 30k (därav priset här). Säljes enbart om det känns som rimliga pengar, befinner inte mig i någon finansiell kris (måste tydligen skriva det annars kommer massa underliga förslag om snabba affärer).

Inga byten är intressanta.

Betalning sker med Swish.

Har inte möjlighet att skicka något då jag inte har något emballage.

CPU, moderkort och 970 EVO ca 2år gamla.

CPU: AMD Ryzen 7 3700X

CPU-Kylare: Phanteks Glacier One 280MP D-RGB (AIO) [7 mån gammal]

Moderkort: Gigabyte X570 AORUS XTREME

RAM: G.Skill Trident Z Neo DDR4 RGB 32GB 3600Mhz (2x16 Samsung B-Die Dual Ranked) [9 mån gammla]

Grafikkort: Gigabyte Geforce RTX 3090 AORUS XTREME 24GB [7 mån gammalt]

Lagring 1: Samsung 980 PRO SSD 1TB M.2 (PCIe Gen 4) [9 mån gammal]

Lagring 2: Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB M.2

PSU: be quiet! Dark Power Pro 12 1200W [12 mån gammal]

Chassi: Fractal Design Meshify 2 XL / TG Dark Tint [13 mån gammalt]

Lådor och tillbehör finns till allt, givetvis också kvitton.