49" ultrawide med windows hello (webcam med inloggningssupport) usb C 65W etc.

Bra Skärm för hemma jobb etc.

Windows hello support webcam, inloggning.

KVM switch, USB C med ström till tex laptop etc. Usb portar, Displayport, osv osv.

Kartong etc saknas med största sannolikhet. köpt vid lansering.

Kan evt levereras e4an ner mot Linköping, evt ner mot Varberg/Kalmar eller så vid rätt timing och ersättning.

Länk till liknande ny. https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/skarmar-till...