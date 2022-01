Hej har bytt ut innehållet i datan så säljer delarna som var i.

Asus rog strix 490 f gaming.

Processor: intel i7 10700k

Kylare:noctua NH-D15 Chromax Black

Ram Corsair Vengeance 16 gb DDR 4 3200 mhz.

Säljes som paket, det kan skickas men möts helst upp i Norrköping/Linköping.

Jag väljer vem jag säljer till och på vilket sätt.

All kontakt sker via pm eller under annonsen.

3500 plus frakt och ev bud.