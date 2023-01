Asus 3080 TUF OC(inte lhr). Allt ska bort, SE HIT, SKYNDA FYNDA, BLACK FRIDAY AINT GOT NOTHING ON THIS osv

Hej hopp, nu ska desktop setuppen bort, samlat damm i ett år och saknar den ej så, its time to go.

Vill sällja allt, men gissar på att ingen kommer vilja köpa hela paketet, men om intresse finns så är det fritt fram att lägga fram förslag. Buda fritt i tråden även på de lösa delarna.

(Skicka frågor privat så att det blir lättare att följa tråden gällande bud. Framkommer information som är relevanta för alla intresserade så uppdaterar jag isåfall annonsen med den informationen själv)

Lista på vad som är till salu av det som syns i bilden på det bortglömda hörnet.

NZXT Noctis 450, Svart

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3116499

ASUS TUF GeForce RTX 3080 10GB Gaming OC

(Detta är el originalo, dvs utan LHR)

ROG Maximus XI Code

https://www.inet.se/produkt/1901279/asus-rog-maximus-xi-code-...

i7 9700k(vill minnas att den gick i 4.4ghz utan problem):

https://www.inet.se/produkt/x114064/intel-core-i7-9700k-3-6-g...

Gigabyte Aorus gen4 nvme - 1TB:

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5152532

Kingston HyperX 16GB (4x4GB) DDR4

https://www.inet.se/produkt/5316380/kingston-hyperx-16gb-4x4g...

Fractal Design Newton R3 1000W 80+ Platinum

https://www.inet.se/produkt/6909737/fractal-design-newton-r3-...

Samsung Odyssey C27G75T 27" 1440p 240Hz

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5258107

Asus pg278q 27" 1440p 144hz

https://www.inet.se/produkt/2205243/asus-27-rog-swift-pg278q-...

+Arm för skärmarna av okänd art

+Ett ~1-2tb mindre SSD'er som man kan få med om man köper hela paketet. Annars orkar jag nog inte sätta mig ner och rensa dom för att sälja separat.

Kartonger finns enbart till Skärmarna(orginal stativet finns också)

Digitala kvitton finns förmodligen någonstanns

Inget skickas(!), finns i Telefonplan - Stockholm.