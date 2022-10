Säljer min lappade 3900x som inköptes 2019-09-30 från Inet!

Behöver helt enkelt inte så många kärnor då jag inte spelar/streamar samtidigt. Upp/nergraderat till en 5800x3d

När jag fick den insåg jag att temp var väldigt ojämn mellan kärnorna och jag tog risken att lappa den (gjort så på en del intel också) för att få ner temp och framförallt bli jämnare mellan kärnor.. så garanti finns ej. Det är använd senast idag så inga problem what so ever.

Har testat överklocka, mest körts med PBO.

Kylaren som ingick är inte använd mer än att jag öppnat och tittat på den . Kvitto bör kunna skickas om så krävs (inets inköpskvitto). Kan skickas, föredrar upphämtning.

Vi kör budgivning från 2000, känns rimligt.