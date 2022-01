Xbox one / ps3 paket

Xbox one paket

2 handkontroller dock saknar en batteri lucka men den funkar bra

Spel

Lego avengers

Disney the incredibles

Fifa 17

Lego city undercover

Lego ninjago

Lego marvel super heroes 2

Playstation 3

Finns 2 konsoller men bara en uppsättning strömkabel

3 handkontroller

Spel

Heavy rain

Tom clancy ghodt recon future soldier

Cars 3

Wrc 2 the world rally championship

Diablo 3

Call of duty modern warfare 3

Michael jackson the experience

Playstation move heroes

Gta y

Nhl 12

Assassin creed black flag

Call of duty modern warfare 2

Battlefield 4

Minecraft playstation 3 edition

Rayman legends

Säljes helst i paket, tex ps3 + spel / xbox + spel.

1 ps3 konsol utan ström kan säljas separat.

Allt funkar som det ska, perfekt tidsfördriv till barnen eller kvällsnöje för dig själv.

Säljes i förmån till uppgradering av dator, för mycket gnäll om lag hemma! 😅

Kan skickas eller hämtas kvällstid i hindås hos mig alt. Inne i mölndal vardagar arbetstid, kan lämnas i närområde vissa dagar i veckan. Skicka pm vi löser något!

Tänker att ge mig något rimligt bud, vid skapande av annons har jag inget riktpris. Jag får googla annans bud vad du tror det är värt så tar vi det därifrån?

Mvh