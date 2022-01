Kylare till 980ti samt nätaggregat

Hej!

Har ett kort liggande enligt bild. Tidigare kört vattenkylning så skänkte bort det till någon här ifall jag minns rätt.

Men nu försöker jag skrämma liv i min gamla speldator för att ge bort till systerdottern (Fortnite it is).. Just nu kör jag ett 750ti men vore kul att få igång 980ti istället.

Sedan behöver jag komplettera upp med ett nätagg till samma maskin. Det nuvarande är modulärt o har naturligtvis slängt kabeln för PCI-E vilket inte behövdes till 750ti.

Tror det varit ett referens-kort.. men kan ha helt fel.